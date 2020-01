Cannabis light, alla Camera spunta un emendamento al Milleproroghe per liberalizzarla (Di martedì 21 gennaio 2020) Una trentina di deputati di M5s. Pd, Leu e +Europa ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, in discussione in questi giorni alla Camera, per liberalizzare la Cannabis light. Solamente un mese fa una proposta simile, presentata come proposta di modifica alla manovra, fu dichiarata inammissibile. fanpage

g_brescia : Dopo lo stop all’emendamento sulla cannabis light in manovra, ecco un’altra decisione di parte della presidente… - MaryNewsWeb : Le notizie salienti sulla Cannabis Light, dalla Legge 242/2016 al nuovo emendamento - - MaryNewsWeb : Cannabis light: cos'è e dove puoi acquistarla online - -