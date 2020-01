Antonella Elia contro Adriana al GF: “Non m’importa di ciò che pensi” (Di martedì 21 gennaio 2020) Grande Fratello Vip anticipazioni: Adriana Volpe delude Antonella Elia, che si sfoga La nomination di ieri non è piaciuta minimamente ad Antonella Elia. Difatti quest’ultima ha attaccato duramente gli altri inquilini della casa del GF Vip 2020, rei di non aver votato la sua più acerrima rivale Fernanda Lessa, preferendo mandare a rischio eliminazione Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana. E la popolare bionda soubrette ha attaccato soprattutto la sua (ex?) amica Adriana Volpe, accusandola di essere incoerente. La Elia, nel momento in cui ha sentito quest’ultima dire all’ex Miss Italia di sperare di poterla conoscere maggiormente nei prossimi quattro giorni, è sbottata nel vero senso della parola: “L’avete mandata in nomination, non concludi niente in 4 giorni…” A quel punto Adriana Volpe del Grande Fratello Vip ha cercato di spiegarle le sue ragionI, ... lanostratv

