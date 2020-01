Altra grana per Sanremo: in Rai è allarme pubblicità - (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesca Bernasconi L'amministratore delegato, Fabrizio Salini, sotto pressione. Dati a ribasso anche per le assenze annunciate al Festival Non c'è Festival di Sanremo senza polemiche. E questa 70° edizione non fa eccezione. Ora, dopo la bufera per le dichiarazioni di Amadeus e la presenza di Junior Cally, sarebbe arrivato l'allarme pubblicità. Secondo quanto riporta il Messaggero, infatti, le vendite degli spazi pubblicitari non andrebbero a gonfie vele. E questo, renderebbe ancora più delicata una situazione già incerta, mettendo sotto pressione l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini che, insieme ad Amadeus, direttore artistico del Festival 2020, ha gestito l'organizzazione di Sanremo. Il tutto senza coinvolgere il neo direttore di Rai1, Stafano Colletta, che si è ritrovato per le mani una creatura completa, con Fabrizio Salini che di fatto è rimasto solo, ... ilgiornale

Emmepi19 : Giulia, non l'hai sentito perché ha trovata un'altra gonza che gli ha sganciato la grana prima di te ?? ?? #upas - Helliot_Spencer : Bei tempi, quando il problema era 'Vaffanculo' di Masini.... - petrus46 : Le grane la RAI se l'è cercate da sola, mettendo AMADEUS... -