Alla fine giovedì a Bibbiano ci saranno anche le Sardine (Di martedì 21 gennaio 2020) La piazza Bibbiano diventerà il luogo dell’ultimo confronto – a breve, brevissima distanza – tra le Sardine e la Lega. Lo hanno deciso i partecipanti a una piccola riunione tenuta lunedì sera all’interno del teatro Metropolis della cittadina della Val D’Enza, insieme a un gruppo di circa 300 persone. L’appuntamento, quasi simultaneo con quello organizzato dal Carroccio, sarà giovedì 23 gennaio, in un luogo non distante – anche perché la città non è molto estesa – dAlla piazza centrale che ospiterà Matteo Salvini e la sua campagna elettorale (ultimo atto dal vivo) a sostegno di Lucia Borgonzoni. LEGGI anche > Le Sardine sfrattate da Bibbiano: «Lasciate la piazza a Salvini» «Vogliamo difendere la dignità di un paese composto da gente reale. Chi ha sbagliato se la vedrà con la magistratura e non con una pagina Facebook – ha ... giornalettismo

