Alfonso Signorini, risveglio inaspettato “Non è possibile” (Di martedì 21 gennaio 2020) Il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini non riesce a credere agli ascolti altissimi registrati da questa edizione, i dati sono pazzeschi! Può essere veramente soddisfatto Alfonso Signorini, la sua conduzione del Grande Fratello ha dato risultati da brivido. Lo stesso conduttore non riesce a crederci e al risveglio è stato un vero choc. La puntata di lunedì 20 gennaio del Gf Vip ha fatto registrare ben 3.111.000 telespettatori, ascolti nettamente superiori alla concorrenza. Andato in onda dalle 21.50 circa fino all’1.10, il reality continua a crescere in fatto di ascolti e sono ancora superiori di quelli dello scorso venerdì. Allora il reality si è scontrato con Il Cantante Mascherato, alla sua seconda puntata. Quella del GF Vip è stata una puntatona, con tante emozioni e tante storie che hanno commosso il pubblico. Signorini è davvero stupito dei risultati ottenuti, ... kontrokultura

