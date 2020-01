A vent'anni da I cento passi, nessuno dimentica Peppino (Di martedì 21 gennaio 2020) “Non se lo sono scordati a Peppino”. Così mamma Felicia nelle battute finali del film “I cento passi” di Tullio Giordana. Dolore e compostezza per una madre coraggio che ha sempre saputo che la lotta di suo figlio - Peppino Impastato - si sarebbe trasformata nel più grande roveto ardente, nato in nome della libertà.Brucia ancora quel roveto, infiamma le vite di chi combatte, di chi sa che con poco si può sfinire una vita, stringerla intorno al collo, serrarla in una gabbia. Quella del compromesso e della corruzione. Quella della pece che impasta gli occhi e serra le bocche.Resta da domandarci cosa stiamo facendo, perché il tempo scandisca un giorno nuovo.Peppino era figlio di un mafioso, sapeva bene quale fosse la “regola”, ma aveva in mano le chiavi del rispetto per rompere gli anelli che lo legavano a un destino ... huffingtonpost

