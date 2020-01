Via libera al taser, ma i dubbi restano sulla pistola elettrica (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le prime ipotesi di utilizzo sperimentale sono di almeno 6 anni fa, la sperimentazione vera e propria è del 2018. Ora il taser arriva davvero. Entro un anno la pistola a impulsi elettrici dovrebbe diventare dotazione ordinaria delle forze dell’ordine italiane l’hanno provata per 12 mesi. Dal 5 settembre 2018 fino al 5 giugno 2019 è stata fornita in dodici città (Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi, Genova) e utilizzata 60 volte: 46 dalla Polizia di Stato, 11 dall’Arma dei Carabinieri, 3 dalla Guardia di Finanza. Il prefetto Franco Gabrielli ha parlato di «buoni i risultati ottenuti anche grazie all’intelligente utilizzo fatto dai nostri operatori». Proprio il modo di utilizzo è il punto fondamentale per le associazioni sulla tutela dei diritti che hanno da sempre espresso dubbi su questa arma. Arma perché questa è la ... vanityfair

