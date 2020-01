Uomini e Donne, anticipazioni 20 gennaio: ecco la scelta di Giulio Raselli (Di lunedì 20 gennaio 2020) La scelta in diretta di Giulio Raselli Una puntata particolare di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Infatti, subito dopo la soap opera iberica Una Vita, I telespettatori vedranno la scelta in diretta di Giulio Raselli. Ebbene sì, rispetto gli altri tronisti, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià dirà a Giovanna Abate o Giulia D’Urso chi è la ragazza con cui inizierà una fidanzamento all’esterno del dating show di Maria De Filippi. Quindi non ci sono nessun anticipazioni su quello che vedremo tra qualche ora. Una scelta mirata della redazione del Trono classico per riuscire a racimolare una percentuale di share superiore alla media attuale. Chi sceglierà tra Giovanna e Giulia? Ma chi sceglierà Giulio? Dare una valutazione non è abbastanza facile perché in questi mesi il tronista si è molto lasciato andare con Giulia, ma nello stesso tempo ha instaurato ... kontrokultura

