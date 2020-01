Ultime Notizie Roma del 20-01-2020 ore 07:10 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio la conferenza di Berlino Segna un primo passo verso la pace invidia l’accordo finale spiana la strada a un cessate il fuoco duraturo o un embargo sulle armi alla fine delle ingerenze straniere rimangono per rapporti le diffidenze reciproche frasi a star che non hanno firmato il documento conta spiegato che l’Italia disponibile essere in prima fila per un impegno anche sul monitoraggio della Pace ovviamente passando dallomo abbiamo capito che per tante persone siamo prima vera alternativa sovranismo e populismo di destra con queste parole Mattia Santori commenta la manifestazione delle sardine ieri a Bologna saremmo stati più di quarantamila afferma il portavoce del Movimento Salvini attacca voglio fare un partite cancellare i decreti sicurezza 25 persone sono state arrestate dalla polizia ... romadailynews

