Sanremo 2020, la risposta di Junior Cally dopo le accuse di sessismo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sanremo 2020, la risposta di Junior Cally dopo le accuse di sessismo Continuano le polemiche intorno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. dopo le accuse di sessismo ad Amadeus, direttore e conduttore artistico, per le sue parole in conferenza stampa nei confronti di Francesca Sofia Novello, nel mirino delle critiche ci è finito uno dei cantanti in gara: si tratta di Junior Cally, rapper romano seguito soprattutto dai giovanissimi. 29 deputate si sono schierate contro la presenza del cantante sul palco dell’Ariston, inviando una lettera alla commissione di Vigilanza sulla RAI, all’amministratore delegato Fabrizio Salini, al cda RAI e all’Usigrai: “Tra i cantanti in gara è prevista la presenza del rapper per ragazzini Junior Cally, i cui testi – come già evidenziato alla Rai da molte associazioni di donne – sono pieni di violenza, sessismo e misoginia, appare ... tpi

RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… -