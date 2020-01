Samantha De Grenet choc a Vieni da Me: «Ho lottato contro una malattia, mi sono operata» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Samantha De Grenet choc a Vieni da Me: «Ho lottato contro una malattia, mi sono operata». ?Per me il 2018 non è stato un anno facilissimo. Solo le persone a me veramente... leggo

leggoit : samantha de grenet choc a #VienidaMe: «Ho lottato contro una #malattia, mi sono operata» - IncontriClub : Samantha De Grenet: 'Sono stata male. Mi sono operata' - LadyNews_ : #SamanthaDeGrenet racconta la sua battaglia contro la malattia a #vienidame -