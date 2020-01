Salvini dice che il video sul ragazzo dislessico “è stato un errore”. E allora perché è ancora lì? (Di lunedì 20 gennaio 2020) ”E’ stato un errore”. Questo il leader della Lega Matteo Salvini ha detto a “Non è l’Arena” a proposito del video pubblicato sulla sua pagina facebook in cui si ironizza sul discorso impacciato del ragazzo dislessico Sergio Echamanov a una manifestazione delle sardine. ”Anzi, un impegno che ci siamo presi sia in Emilia Romagna che in Calabria – ha detto – è di istituire un assessorato che si occupi di disabilità che aiuti ad abbattere le barriere archittettoniche sia in Emilia Romagna che in Calabria. E questo lo rifaremo anche a livello nazionale”. Salvini non ha detto nulla sulle minacce che ha ricevuto Echamanov, il quale ha annunciato una causa nei confronti del Capitano. Ma soprattutto va segnalato che il video del 15 gennaio scorso è ancora lì, in tutta la sua infantile idiozia: E va anche sottolineato che non è che ... nextquotidiano

