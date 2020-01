Roma, voragine in zona Colosseo: evacuato un palazzo di quattro piani (Di lunedì 20 gennaio 2020) voragine in via Marco Aurelio, Roma. evacuato un palazzo di quattro piani in zona Colosseo, strada temporaneamente chiusa alla circolazione. Paura a Roma, per l’apertura di una voragine in via Marco Aurelio, in zona Colosseo. Le autorità hanno evacuato un palazzo di quattro piani. Le autorità hanno chiuso il tratto di strada alla circolazione per procedere con le operazioni di messa in sicurezza della zona. Le valutazioni riguarderanno anche il palazzo che sorge proprio in prossimità del punto dove è avvenuto il cedimento del manto stradale. Le analisi serviranno a chiarire se l’edificio abbia riportato danni strutturali o se possa essere considerato agibile. Roma, voragine in via Marco Aurelio, in zona Colosseo: evacuato palazzo di quattro piani Il cedimento della strada è avvenuto in via Marco Aurelio, poco distante dal Colosseo. La voragine ha interessato un ... newsmondo

