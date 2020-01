Record assoluto per Sposami, il Salone della Sposa a Catania (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci si è conclusa la 16esmia edizione del Salone nazionale del matrimonio laprimapagina

IlModeratoreWeb : A Catania chiude “Sposami” con un record assoluto - - rprat75 : @albicoach valore assoluto relativo, il record non mente. Pero da playoff a Est a appunto un paio di giovani interessanti - gringoserra78 : RT @CagliariNews24: ??Con 13 gol segnati #JoaoPedro ha eguagliato il suo record assoluto in carriera ???? Si merita la convocazione in Naziona… -