Prof di educazione fisica invita uno studente a casa e consumano un rapporto a tre con una collega (Di lunedì 20 gennaio 2020) Avrebbe fatto sesso con un suo studente, insieme a una sua collega, apProfittando dell’assenza del marito. Joyce Churchwell, 40, di Tulsa, in Oklahoma, avrebbe invitato un suo studente di 18 anni in casa sua. La donna, apProfittando dell’assenza del marito, si è fatta trovare in casa con una sua amica e ha proposto all’adolescente un rapporto a tre. (Continua…) Pare che l’insegnante abbia adescato il 18enne su Facebook. Tutti e due frequentavano lo stesso istituto, così lei lo ha contattato su Snapchat e ha iniziato a mandarle delle foto hot. La Professoressa lo avrebbe quindi invitato in casa e li si sarebbe consumato il rapporto. A sporgere denuncia, come riporta Metro, è stata la madre del giovane che in sede di processo ha ammesso di aver avuto degli incontri intimi con l’insegnante e una sua amica. (Continua…) La 40enne è ... howtodofor

