Partorisce in casa, neonata muore dopo due giorni di agonia (Di lunedì 20 gennaio 2020) È accusata di omicidio la donna fermata sabato a Roma dopo che la bambina, partorita poco prima in casa, era arrivata in... today

AnnamariaBosia : RT @PiramideRossa: Partorisce in casa e la bimba muore: la madre accusata di omicidio - PiramideRossa : Partorisce in casa e la bimba muore: la madre accusata di omicidio - Corriere : Partorisce in casa, la neonata muore: accusata di infanticidio -