Papa Francesco, i conservatori spaccano il Vaticano: "Una chiesa separata da Roma", verso lo scisma" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lo "scisma" tedesco è vicinissimo, i cattolici ne sono sicuri. Qualche giorno fa infatti è stato organizzato a Monaco un evento per far fronte alle spinte riformiste della chiesa tedesca. I conservatori non vogliono che il processo sinodale intrapreso dal cardinale Reinhard Marx e da altri vescovi p liberoquotidiano

vaticannews_it : #PapaFrancesco, #Libia, il Papa spera nella buona riuscita del vertice di Berlino sulla crisi libica - vaticannews_it : #PapaFrancesco, #angelus, Francesco ci esorta a lasciarci prendere dallo stupore di fronte alla 'novità inaudita' d… - Avvenire_Nei : Udienza. #PapaFrancesco al Centro Wiesenthal: se perdiamo la memoria annientiamo il futuro -