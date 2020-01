Metrotramvia: Senago e Limbiate ci stanno. E la linea punta alla Ceriano-Saronno (Di martedì 21 gennaio 2020) Buone notizie per la Metrotramvia Milano-Limbiate (che punta ad arrivare a Ceriano Laghetto alla Saronno Seregno) dopo l’incontro di ieri fra i Comuni di Limbiate, Varedo, Senago, Paderno Dugnano, Cormano, Milano, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia. Al centro dell’incontro il futuro della linea e la ripartizione dei finanziamenti dei lavori. “Sono stati raggiunti importanti risultati che fanno prevedere un prossimo accordo sulla base del contributo di tutti e di un affinamento della ripartizione del secondo lotto, differente da quello del primo lotto, ma anche la possibilità di studiare e porre le condizioni per prolungare la metrotranvia da Limbiate – Mombello fino a Ceriano Laghetto Fn“, spiega l’assessore ai trasporti del comune di Milano, Marco Granelli. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Metrotramvia: Senago e Limbiate ci stanno. E la linea punta alla Ceriano-Saronno - - massicampa3 : RT @MarcoGranelliMI: 153 miloni per fare la #metrotramvia #Milano #Limbiate I sindaci di #Senago e #Varedo non vogliono mettere la loro quo… - pagani_fabio : RT @MarcoGranelliMI: 153 miloni per fare la #metrotramvia #Milano #Limbiate I sindaci di #Senago e #Varedo non vogliono mettere la loro quo… -