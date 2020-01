Libia, che cosa hanno detto Giuseppe Conte e Luigi Di Maio alla conferenza di Berlino (Di lunedì 20 gennaio 2020) "L'Italia è assolutamente disponibile a essere in prima fila per quanto riguarda una missione di monitoraggio della pace. Ovviamente dovremo passare per il Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite, e poi potremo definire anche questo impegno", ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine della conferenza di Berlino. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, invece ha parlato dell'importanza di avere tutti gli attori coinvolti allo stesso tavolo, a condividere la strategia da adottare in Libia. fanpage

