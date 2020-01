Inzaghi in conferenza: “Luis Alberto non gioca. Andiamo a Napoli per vincere” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Arriva la conferma di Inzaghi sull’assenza di Luis Alberto nella partita di Coppa Italia contro il Napoli di domani sera. Nella conferenza stampa di presentazione della gara dil tecnico ha detto: «Sappiamo che tipo di avversario affronteremo. Il Napoli ha qualche problema in campionato ma è una grandissima squadra. Sappiamo bene cosa rappresenta per noi la Coppa Italia, andremo a Napoli per vincere e per passare il turno. Mi aspetto una partita molto intensa che sarà decisa dagli episodi». «Dovrò cercare di valutare i giocatori che hanno recuperato meglio, sono passati solo due giorni e mezzo dall’ultima partita. Porterò l’intera rosa ad eccezioni di Marusic, Lukaku e Luis Alberto. Sappiamo cosa ci aspetta questa settimana, prima il Napoli poi il derby. Adesso dobbiamo essere concentrati sulla gara di domani che vale una semifinale». L'articolo Inzaghi in conferenza: “Luis ... ilnapolista

