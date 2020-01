Hashish e tre sub morti: c'è una pista per il giallo sulle spiagge siciliane (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Sono cinque le procure al lavoro per dare una soluzione al mistero che si cela dietro il ritrovamento dei cadaveri di tre sub e dei grossi quantitativi di droga sulle coste siciliane, gli inquirenti stanno seguendo una pista ipotizzando uno degli scenari al momento più accreditati, si attendono adesso le prime conferme concrete Si sta trasformando in un vero e proprio grattacapo per gli investigatori il mistero relativo al ritrovamento di pacchetti contenenti Hashish lungo le coste della Sicilia, unitamente al rinvenimento dei cadaveri di tre sub. Un vero e proprio enigma al quale si sta cercando di dare una soluzione non prima però di aver trovato l’unico filo conduttore che lega a se i diversi casi in cui, di volta in volta, polizia e carabinieri si sono ritrovati di fronte. Tutto è nato tra fine dicembre ed inizio gennaio, quando sulle coste della provincia ... ilgiornale

