Federico Fellini: i tre drink ispirati ai suoi film in occasione del Centenario (Di martedì 21 gennaio 2020) Per celebrare il Centinario di Federico Fellini, tre barmen e barladies hanno presentato i loro cocktail ispirati al regista: ecco ricette e preparazioni! Per celebrare il Centenario di Federico Fellini, tre barman e barlady hanno presentato i loro tre cocktail ispirati ai suoi film, per omaggiare uno dei registi italiani più noti, amati e discussi di sempre. Roberta Martino, co-fondatrice del collettivo ShakHer, ha presentato l'Amarcord, ispirato all'omonimo film del 1973: tra gli ingredienti 15 ml Amaro Formidabile, 15 ml Hine Cognac VSOP, 30 ml rum Pappagalli Remember Trinidad, 15 ml Dry Curacao Pierre Ferrand, 3 drop Amargo Chuncho e Peel di arancia, il tutto in un bicchiere Napoleon. Versare gli ingredienti in un mixing glass precedentemente raffreddato e miscelare con cura fino ... movieplayer

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #20gennaio 1920 nasce Federico #Fellini: 5 #Oscar. #CondividiLaCultura ?? #Cinema - ItalyMFA : ???100 anni dalla nascita di Federico #Fellini. La sua arte ha rivoluzionato il modo di #FareCinema a livello intern… - _MiBACT : Cento anni fa, il 20 gennaio 1920, nasceva a Rimini Federico #Fellini, @dariofrance: «In tutto il mondo autori, reg… -