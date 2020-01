Dragon Ball Z Kakarot: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una delle serie animate che da ha accompagnato la crescita di molti è indubbiamente Dragon Ball Z, dopotutto chi non ha visto i suoi episodi prima di andare a scuola o nell’ora di pranzo? Da molti e molti anni le software house realizzano videogiochi incentrati sull’opera di Akira Toriyama ma tutti di stampo picchiaduro, o almeno fino ad oggi. C’è qualcuno che ha pensato di rendere giustizia alla serie realizzando il primo RPG semi open world con elementi tipici sia del picchiaduro che del gioco di ruolo, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Dragon Ball Z Kakarot, disponibile da qualche giorno su PC, PS4 e Xbox One. Dragon Ball Z Kakarot è tutto quello che i fans della serie attendevano da tempo, non solo un videogioco picchiaduro, dopotutto parliamo pur sempre di Dragon Ball ma anche un titolo in cui il giocatore ha piena ... gamerbrain

Dragon Ball Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dragon Ball