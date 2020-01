Chi è Junior Cally, il rapper di Sanremo al centro delle polemiche (e perché indossa una maschera) (Di lunedì 20 gennaio 2020) «L’ho ammazzata e le ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera». Una donna legata a una sedia, con un sacchetto in testa, e lui che rappa davanti a lei, con una maschera antigas decorata con la trama del brand Louis Vuitton. È da queste immagini tratte dal videoclip Strega che sono partite le polemiche su Junior Cally, rapper che secondo i programmi del direttore artistico ingaggiato dalla Rai fra poche settimane dovrebbe salire sul palco del teatro Ariston per la 70° edizione del Festival della canzone italiana. Fonte: YouTube Il video del singolo “Strega ” Un percorso veloce: due album e un contratto con una major La carriera di Junior Cally comincia il 24 ottobre 2017, quando pubblica su YouTube Magicabula. Pochi lo conoscevano, nessuno sapeva perché indossasse una maschera antigas, ma il singolo riuscì a conquistare molti appassionati ... open.online

