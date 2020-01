Caso Gregoretti, Salvini è “pronto ad andare in prigione” per arrivare alla libertà (Di lunedì 20 gennaio 2020) Matteo Salvini ha detto che è pronto ad andare in prigione per il Caso Gregoretti. "Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto": così l'ex ministro dell'Interno è tornato sul Caso, prima del voto della giunta per le immunità parlamentari. Ieri il leader della Lega aveva chiesto ai parlamentari di votare l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, affermando che milioni di italiani sarebbero stati in tribunale con lui. fanpage

AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, #SALVINI: 'MANDATEMI A PROCESSO' - agorarai : Caso #Gregoretti 'Salvini sta strumentalizzando e politicizzando un voto che dovrebbe essere solo tecnico. In Senat… -