Australian Open 2020, Jannik Sinner in vantaggio 2-0 su Purcell. Sfida rimandata per pioggia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Jannik Sinner è stato fermato a pochi punti dalla vittoria nel primo turno degli Australian Open di tennis, con il suo match interrotto dalla pioggia dopo due ore e sedici minuti di gioco, quando era in vantaggio per 7-6 (2) 6-2 4-4 30-15 contro il qualificato Australiano Max Purcell, che al momento dello stop si trovava al servizio. Il primo set si è rivelato combattuto in molti dei suoi game, ma il primo vero momento di difficoltà al servizio è arrivato per Sinner nel corso del quinto game, quando è stato costretto ad annullare tre break point. L’azzurro si è salvato, ma lo strappo del padrone di casa è stato soltanto rimandato di qualche minuto ed è arrivato puntuale nel settimo gioco. Purcell nel decimo game va a servire per il set ma subisce il controbreak, con Sinner che poi passa a condurre per 6-5 e sciupa due set point in risposta per chiudere 7-5. Si va al tie break, ma ... oasport

