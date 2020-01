Ariana Grande | amici che se ne vanno | confessione a cuore aperto

Amici che si allontanano crescendo : Ariana Grande si è aperta sulla sua esperienza : Sta gestendo la situazione da vera queen The post Amici che si allontanano crescendo: Ariana Grande si è aperta sulla sua esperienza appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande si esibirà ai Grammy 2020 - dopo le polemiche dello scorso anno : Ecco cos'era successo The post Ariana Grande si esibirà ai Grammy 2020, dopo le polemiche dello scorso anno appeared first on News Mtv Italia.

Sembra che Ariana Grande sia tornata in studio di registrazione : Qualcosa bolle in pentola The post Sembra che Ariana Grande sia tornata in studio di registrazione appeared first on News Mtv Italia.

Via l’inconfondibile coda di cavallo. Ariana Grande è irriconoscibile con i suoi capelli naturali : Si è mostrata con i suoi capelli al naturale, senza la famosa coda di cavallo che contraddistingue il suo look da diversi anni. Stiamo parlando di Ariana Grande, l’artista ha chiuso il 2019 in bellezza. Ad un anno pieno di successi, si aggiunge un nuovo riconoscimento. È lei l’artista donna che ha venduto più singoli nel 2019. I singoli sono ben 79 milioni e questo record ha fatto la storia. “Grazie” ha scritto la popstar con un cuore. E ...

Ariana Grande pubblica il suo primo album live - «K Bye for Now» : C'è una sorpresa, anzi, un inaspettato regalo di Naetale per i fan di Ariana Grande. Dopo Thank you, next, che la cantante americana ha pubblicato lo scorso febbraio e disco di platino in Italia, da lunedì 23 dicembre è disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming il nuovo album** K Bye for Now (SWT live)** (graficamente andrebbe scritto tutto minuscolo). Si tratta del primo disco live della popstar, che ...

Sorpresa! Ariana Grande ha pubblicato il live album “k bye for now (swt live)” : Yessa! The post Sorpresa! Ariana Grande ha pubblicato il live album “k bye for now (swt live)” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : per la fine dello Sweetener Tour ha condiviso un’adorabile foto con tutte le persone che lo hanno reso possibile : <3 The post Ariana Grande: per la fine dello Sweetener Tour ha condiviso un’adorabile foto con tutte le persone che lo hanno reso possibile appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha confermato di aver scartato “God Is A Woman” : ecco perché l’ha passata ad Ariana Grande : Svelato il motivo The post Camila Cabello ha confermato di aver scartato “God Is A Woman”: ecco perché l’ha passata ad Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

God is a Woman fu scartata da Camila Cabello : ecco come è diventata una hit di Ariana Grande (video) : Non è certo inusuale che un brano su cui un artista lavora in studio venga poi scartato e riproposto ad un altro: è quello che è accaduto anche a God is a Woman che Camila Cabello avrebbe potuto incidere per il suo secondo album di inediti Romance e che invece finita tra le mani di Ariana Grande, diventando una hit da top10 in classifica Billboard l'estate dello scorso anno. Quando un anno fa è trapelata in rete una brevissima clip con una ...

La figlia di John Legend pensa che Ariana Grande sia una cantante molto più brava di lui : LOL The post La figlia di John Legend pensa che Ariana Grande sia una cantante molto più brava di lui appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : tracklist nuovo album live - ecco le anticipazioni : Ariana Grande: tracklist nuovo album live, ecco le anticipazioni Viaggia spedito verso la conclusione lo Sweetener World Tour […] L'articolo Ariana Grande: tracklist nuovo album live, ecco le anticipazioni proviene da Termometro Politico.

Ariana Grande : potrebbe essere questa la tracklist del live album dello Sweetener World Tour : Ci siamo quasi! The post Ariana Grande: potrebbe essere questa la tracklist del live album dello Sweetener World Tour appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande ha personalmente contattato la sua sosia di TikTok : Il messaggio che le ha mandato è dolcissimo The post Ariana Grande ha personalmente contattato la sua sosia di TikTok appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : dopo 18 anni - ha passato il primo Ringraziamento con entrambi i genitori : Negli ultimi tempi, si è riavvicinata al padre Edward Butera The post Ariana Grande: dopo 18 anni, ha passato il primo Ringraziamento con entrambi i genitori appeared first on News Mtv Italia.