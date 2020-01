24 Ore Daytona 2020: data, programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 20 gennaio 2020) Mancano solo cinque giorni al via di una delle corse più affascinanti ed importanti del panorama motoristico americano e mondiale: la 24 Ore di Daytona 2020. Si tratterà della 58ma edizione della gara endurance valevole come primo round del campionato WeatherTech SportsCar Championship 2020. A partire dalle prove cronometrate di giovedì 23 gennaio comincerà la preparazione in pista da parte dei 39 equipaggi attualmente iscritti all’evento che si disputerà poi da sabato 25 a domenica 26. Si preannuncia grande spettacolo alla luce dei piloti di alto profilo presenti nelle varie classi DPi, LMP2, GTLM e GTD, tra cui spiccano diversi ex piloti di Formula 1 come Sebastien Bourdais, Juan Pablo Montoya, Kamui Kobayashi e Felipe Nasr. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su IMSA.com a partire dalle qualifiche di giovedì 23 gennaio, con la partenza della gara prevista per ... oasport

