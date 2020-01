Schiattarella: “Nessun dramma, avremmo meritato di vincere” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Da una sua conclusione nel finale è nata l’occasionissima per il vantaggio sciupata da Christian Maggio. Pasquale Schiattarella ha analizzato in mixed zone la gara con il Pisa, ecco le sue dichiarazioni: Sensazioni – Volevamo ripartire con una vittoria davanti ai nostri tifosi, ci abbiamo provato fino all’ultimo secondo ma non ci siamo riusciti. Abbiamo creato tante palle gol, avremmo meritato di più, ma non dobbiamo fare nessun dramma. Le inseguitrici hanno pareggiato, se anche il Crotone domani pareggerà sarà passata un’altra giornata e le distanze rimarranno invariate Analisi – Il Pisa è stato bravo, ci ha messo in leggera difficoltà nella pressione e ha tenuto i ritmi alti nel primo tempo, noi siamo stati bravi a sbloccarla ma purtroppo quella carambola ci ha beffati. Come prima di ritorno non possiamo ... anteprima24

