Salvini: le 12 ore di tv in un mese (Di domenica 19 gennaio 2020) Matteo Salvini continua la sua progressiva conquista dei palinsesti delle tv italiane e supera la soglia delle 12 ore di tv in un mese. Il Fatto Quotidiano fa i conti in tasca al Capitano: Intanto a dicembre succede che i tg Mediaset regalino alla Lega quasi due punti in più del tempo di parola (dal 13,7 al 15,4%) rispetto a novembre e che il Tg5 contribuisca in maniera determinante a questa ascesa, visto che qui il partito che fu di Bossi passa dal 14,7 al 18,3% di parlato. Sempre al Tg5 Forza Italia continua a ritagliarsi uno spazio (12,3%) del tutto sproporzionato al suo peso politico: per intenderci il Pd è al 6,7%, il M5S al 7,2 mentre Fratelli d’Italia quasi al 9%. Dove Mediaset fa il capolavoro (sporco), però, è nei talk dove il 47% del tempo di parola va a esponenti dell’opposizione (a novembre era il 40), il 33% a quelli della maggioranza, il 2,2% a governo e premier. A parte ... Leggi la notizia su nextquotidiano

