Salvini chiederà ai suoi di votare per farlo processare (Di domenica 19 gennaio 2020) "Domani chiederò ai parlamentari della Lega di votare sì per farmi processare". Lo afferma Matteo Salvini, in un comizio a Cattolica, alla vigilia del voto in Giunta per le Immunità al Senato che dovrà decidere sull'autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri di Catania nei confronti del ministro dell'Interno, accusato di sequestro di persona ai danni dei migranti che erano stati salvati dalla nave Gregoretti. "Mi mandino a processo così la decidiamo una volta per tutte se difendere i confini dell'Italia, la sicurezza e l'onore dell'Italia è un crimine oppure se è un dovere di un buon ministro", ha poi detto Salvini ai giornalisti, "non ho più voglia di perdere tempo o far perdere tempo agli italiani, nei tribunali ci sono delinquenti veri da processare - ha detto - mi mandino a processo, trovino un tribunale abbastanza grande ... Leggi la notizia su agi

fisco24_info : Salvini chiederà ai suoi di votare per farlo processare: 'Domani chiederò ai parlamentari della Lega di votare sì p… - FrancaMassi : @P_M_1960 Si riunissero in tutte le piazze emiliano romagnole, ma proprio tutte! Così riusciranno a mettere in seco… - maria_palamini : RT @Francojhonny64: Magari a loro il sindaco di bibbiano la piazza gliela concede gratis, a Salvini chiederà 10 euro al mq. Sinistri viper… -