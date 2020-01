Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 19 gennaio 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 19 gennaio 2020 Questa sera, domenica 19 gennaio su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Live Non è la D’Urso. La madrina Mediaset, Barbara D’urso, riconquista la prima serata domenicale, dopo che per lungo tempo il programma era andato in onda di lunedì sera. Il primo appuntamento del 2020 vedrà al centro della scena numerosi ospiti che porteranno con loro discussioni su argomenti attuali e scottanti, che interessano in modo particolare l’opinione pubblica. Si inizierà, infatti, con il film Tolo Tolo, ultimo lavoro del comico pugliese Checco Zalone, proiezione che ha fatto parlare di sè fin dalle prime anticipazioni. Transformers 5 – L’ultimo cavaliere: trama, cast e anticipazioni film in tv Non è la D’Urso: ospiti in tv questa sera su Canale 5 Tra gli argomenti ... Leggi la notizia su termometropolitico

Francesco1291 : @stefyorlando @carmelitadurso @LiveNoneladUrso Vogliamo vedere te . . . . non la D'Urso! ?????? - zazoomnews : Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2020 - #D’Urso: #ospiti #anticipazioni… - infoitcultura : Domenica Live e Live-Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni domenica 19 gennaio 2020. Arrivano un ex gieffino vip… -