Napoli, lite in famiglia: moglie e figli rincorsi e minacciati dal padre (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti questa notte, in via Buonocore a Napoli per una lite familiare. I poliziotti una volta giunti sul posto hanno trovato un uomo che stava urlando insulti e minacce all’indirizzo dell’abitazione della suocera dove si erano rifugiati la moglie ed i figli minori, in seguito ad un litigio avvenuto ad inizio mese. A.D.C., napoletano di 34 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minacce gravi. L'articolo Napoli, lite in famiglia: moglie e figli rincorsi e minacciati dal padre proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

