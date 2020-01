Matteo Salvini contro Junior Cally: “Assurdo che chi canta certe cose vada a Sanremo” (Di domenica 19 gennaio 2020) L'ex ministro dell'Interno attacca anche quest'anno Sanremo e interviene sulla vicenda Junior Cally, il rapper accusato nelle scorse ore in una lettera delle parlamentari di essere una presenza dannosa "per i ragazzini", in riferimento ad alcuni testi ritenuti "pieni di violenza, sessismo e misoginia". Salvini, ospite da Giletti, lo attacca pesantemente. fanpage

PiazzapulitaLA7 : 'Matteo Salvini non ha mai un dubbio, non sorride ma ghigna, afferma ma non dimostra, non spiega' Sabino Cassese,… - LegaSalvini : “HO PERSO IL LAVORO A CAUSA DI SALVINI”. NON ERA VERO NIENTE... No comment... - giorgio_gori : I “decreti sicurezza” sono un fallimento. I fatti mostrano che le misure volute da Matteo Salvini sono state ineffi… -