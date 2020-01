Lecce Inter | Liverani soddisfatto | «Abbiamo creato molto contro una squadra straordinaria»

Serie A - pagelle di Lecce-Inter : Petriccione che lavoro! Lukaku male : Un'Inter poco brillante sbatte su un Lecce organizzato. Al Via del Mare finisce 1-1 con i gol di Bastoni e Mancosu. Ora la Juve può allungare a +4.

Mancosu risponde a Bastoni : il Lecce impone l’1-1 all’Inter : L’Inter frena a Lecce, a casa del fischiatissimo Antonio Conte. Succede tutto negli ultimi 20′ minuti di gioco. L’allenatore nerazzurro estrae dalla panchina l’asso di Bastoni del vantaggio: è il difensore (entrato al posto di Godin) al 72′ a svettare nell’area salentina firmando l’1-0. Il Lecce pareggia 4′ dopo grazie a una deviazione di Mancosu, che anticipa proprio Bastoni su cross di Majer. ...

PAGELLE Lecce Inter : Candreva disastroso - Lucioni insuperabile : I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lecce Inter Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lecce e Inter, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Lucioni FLOP: Candreva VOTI Lecce: Gabriel 7; Rossettini 6, Lucioni 7, Dell’Orco 5.5; Rispoli 6 (75′ Falco sv), Deiola 5.5, Petriccione 6.5, Donati 5.5; Mancosu 7 (81′ Meccariello sv); ...

Il Lecce ferma le grandi - dopo la Juventus pareggio anche per l’Inter : Mancosu riprende Bastoni - le pagelle : Lecce-Inter – Il Lecce ferma anche l’Inter. dopo il pareggio della Juventus, al Via del Mare impatta anche la squadra di Conte. Partita godibile nel primo tempo con ribaltamenti di fronte continui e diverse occasioni. La più grande è per l’Inter con Brozovic, il destro del croato si stampa sul palo a Gabriel battuto. Da segnalare un gol annullato a Lukaku, due interventi ai limiti del cartellino rosso da parte di Donati e ...

LIVE Lecce-Inter 1-1 - Serie A calcio 2020 in DIRETTA : Mancosu risponde a Bastoni - pareggio per i nerazzurri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights GOL Lecce-Inter 1-1 17.07 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: LECCE (3-5-2): Gabriel 7; Lucioni 6.5, Rossettini 6.5, Dell’Orco 6; Donati 6, Deiola 5.5, Petriccione 7, Mancosu 7.5 (83′ Meccariello 6), Rispoli 6 (76′ Falco 5.5); Lapadula 5.5 (62′ Majer 6.5), Babacar 6. All. LIVErani 7. INTER (3-5-2): Handanovic 6; Godin 6 ...

Calcio - Serie A 2020 : Inter fermata 1-1 dal Lecce - bene il Milan. Pareggi in Brescia-Cagliari e Bologna-Verona : Sono stati quatto gli incontri disputati in questo primo pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020, tutti validi per la ventesima giornata della Serie A di Calcio maschile. Ad aprire i giochi, nel match delle 12:30, il Milan rigenerato dalla “cura Ibrahimovic” ha inanellato la terza vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia, battendo 3-2 un’Udinese coriacea e mai doma. La vittoria dei rossoneri è arrivata al 93′ con ...

Conte affetto da pareggite : l’Inter a Lecce prende solo un punto - Juve in fuga : Ancora un pareggio. Dopo l’1-1 contro l’Atalanta, l’Inter non va oltre la parità anche a Lecce e rischia di veder

Lecce-Inter - pari e polemiche : Var protagonista : Lecce-Inter, prima giornata del girone di ritorno, era una partita chiave per gli obittivi stagionali dei due club. I nerazzurri dovevano vincere per restare attaccati alla capolista Juventus dopo il pareggio interno contro l’Atalanta di Gasperini, i pugliesi volevano ritrovare il successo dopo 5 sconfitte consecutive in Serie A e una lotta per la salvezza sempre più accesa. Allo stadio Via del Mare finisce 1-1, alla rete di Bastoni ...

Lecce Inter 1-1 : cronaca e tabellino : Allo Stadio Via del Mare, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Inter si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Lecce Inter 1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 2′ Lukaku vicino al gol – Sfiora la rete il belga dopo un bel duetto con Lautaro: conclusione a lato ...

L’Inter pareggia 1-1 a Lecce - la Juve può andare a più quattro : Gennaio si conferma mese non fortunato per l’Inter. Secondo pareggio consecutivo dopo quello casalingo contro l’Atalanta. quattro pareggi nelle ultime sei partite. La squadra di Antonio Conte viene fermata in trasferta dal Lecce di Liverani. I salentini giocano un’ottima partita. Difendono ma sono sempre pronti a ripartire. Finisce 1-1. La partita si sblocca nella ripresa con Bastoni – appena subentrato a Godin – ...

Lecce-Inter 1-1 : Conte frena a casa sua - Mancosu risponde a Bastoni : L'Inter non va oltre l'1-1 in casa del Lecce e inanella il secondo pareggio consecutivo. Brutta partita dei nerazzurri, che passano anche in vantaggio al Via del Mare con un gol di Bastoni ma si fanno raggiungere nel giro di pochi minuti da Mancosu. La Juventus ha l'opportunità di allungare ancora in vetta alla classifica.Continua a leggere

L'Inter di Conte inciampa a Lecce : solo pari e la Juve può allungare : Si inceppa ancora la rincorsa dell?Inter che a Lecce non va oltre l?1-1. Al gol di Bastoni (4? dopo il suo ingresso), risponde Mancosu che sigla la sesta rete stagionale. Antonio...

Serie A - 20° turno : Inter fermata a Lecce : 17.00 Sorpresa al 'Via del Mare',dove il Lecce impone il pari all'Inter.Segna Bani, risponde Borini:1-1 a Bologna. Joao Pedro (doppietta) non basta al Cagliari. LAZIO-SAMPDORIA 5-1 (sabato) SASSUOLO-TORINO 2-1 (sabato) NAPOLI-FIORENTINA 0-2 (sabato) MILAN-UDINESE 3-2 BOLOGNA-H.VERONA 1-1 BRESCIA-CAGLIARI 2-2 Lecce-Inter 1-1 GENOA-ROMA ore 18 JUVENTUS-PARMA ore 20.45 ATALANTA-SPAL lunedì ore 20.45

Lecce Inter 1-1 LIVE : pareggio di Mancosu : Allo Stadio Via del Mare, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Inter si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lecce Inter 1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 2′ Lukaku vicino al gol – Sfiora la rete il belga dopo un bel ...