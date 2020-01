Juventus, infortunio Alex Sandro: bianconeri in ansia (Di domenica 19 gennaio 2020) Juventus Alex Sandro – Dopo i primi minuti di Juventus-Parma una pedina di Sarri è stata costretta a dare forfait. Cambio subito nella prima frazione di gioco, con il tecnico toscano che perde un tassello per il suo mosaico tattico. Brutte notizie per i bianconeri, che ora dovranno avere a che fare con un’altra tegola sommata a quelle di Demiral e Chiellini. Juventus, Alex Sandro infortunato: bianconeri in ansia Nei primi 20 minuti della sfida contro i ducali Alex Sandro è stato costretto ad abbandonare il campo. Non si conosce l’entità dell’infortunio, ma nell’ambiente bianconero cresce l’ansia dopo il ko del brasiliano. Al suo posto Danilo, stavolta nella corsia di sinistra. Campanello d’allarme per la Juve, con le condizioni del calciatore che saranno valutate nelle prossime ore. juvedipendenza

