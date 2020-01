Il nome di Xi Jinping tradotto con una parolaccia: Facebook costretto a scusarsi (Di domenica 19 gennaio 2020) Facebook si scusa per la traduzione del nome Xi Jinping, il presidente cinese, dal birmano all’inglese, risultata in una parolaccia che imbarazza il social di Mark Zuckerberg. Una traduzione errata balzata agli occhi con l’annuncio di Ang Sang Suu Kyi, la leader della Birmania, della visita di due giorni di Xi nel Paese. An official post on #AungSanSuuKyi’s Facebook page after her official meeting with Chinese President #XiJinping, describing him as "Mr Shithole". For a change, we appreciate the #Facebook social media algorithms. pic.twitter.com/h6bJhhCS0R— Friends of Tibet (@friendsoftibet) January 19, 2020 Un annuncio postato su Facebook in birmano e tradotto dalla piattaforma in ‘Mr. Shithole’. «Abbiamo risolto il problema tecnico che ha causato la traduzione scorretta dal birmano all’inglese su Facebook. Non sarebbe dovuto ... Leggi la notizia su open.online

