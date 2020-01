Ha un ictus sulla nave Civitavecchia-Genova, salvato dall'elisoccorso (Di domenica 19 gennaio 2020) Un 44enne italiano colpito da ictus a bordo della nave "La Superba" della Grimaldi Lines, diretta a Genova da Civitavecchia è stato soccorso e salvato oggi alle 13 dagli uomini dell'Ares 118 partiti dalla base di Viterbo. Il 44enne è stato infatti soccorso all'interno della nave, che si trovava a poche miglia dalla costa civitavecchiese, e trasportato dall'equipaggio di Pegaso 33 Elitaliana presso il reparto di rianimazione del Policlinico Agostino Gemelli dove si trova attualmente ricoverato. Per il salvataggio del 44enne è stata decisiva la rapidità di intervento: giunta la chiamata in codice rosso, la Capitaneria di Porto con l'Ares 118 hanno dato il via libera all'intervento dell'equipaggio medico a bordo del Pegaso 33 che raggiungeva in poche decine di minuti la nave. Dopo aver effettuato l'atterraggio sulla piazzola posta vicino al ponte ... Leggi la notizia su agi

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Ha un ictus sulla nave Civitavecchia-Genova, salvato dall'elisoccorso - Agenzia_Italia : Ha un ictus sulla nave Civitavecchia-Genova, salvato dall'elisoccorso - ProfCerbai : La ricerca sui rischi delle nuove droghe, sulle malattie rare, quelle che danno speranza ai malati per danni da ict… -