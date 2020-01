Grande Fratello Vip, Barbara Alberti: “E’ una figlia di put****”. E i social chiedono che sia squalificata (Di domenica 19 gennaio 2020) “È una figlia di putt***“. Queste le parole usate da Barbara Alberti per definire Imma Battaglia. Dopo la puntata del Grande Fratello di venerdì 17 gennaio, la scrittrice si è ritrovata a parlare con Lucia Nunez, ancora provata per l’ingresso nella Casa della Battaglia, con la quale ha avuto una storia. E durante questo sfogo, la scrittrice ha preso nettamente le parti della Nunez: “Imma è stata cattiva, volgare, non capisco questo modo di fare, è proprio una figlia di p*** – avrebbe detto – Ma poi dai, diciamo la verità, Eva ma chi se la c***? È megalomane, nemmeno fossero Brad Pitt e Angelina Jolie“. Indignati gli spettatori che sui social hanno subito chiesto l’espulsione di Barbara Alberti. Quando Imma Battaglia è entrata nella Casa per un chiarimento con la Nunez, c’è stata invece una lite con la Battaglia ad affermare che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -