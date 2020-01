Gattuso: «Non esiste che non diamo una scarpata: meritiamo i pomodori» – VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) Rino Gattuso è deluso dalla prestazione del suo Napoli contro la Fiorentina: ecco le parole del tecnico azzurro – VIDEO Rino Gattuso è deluso dalla prestazione dei suoi in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Gattuso – «Dobbiamo imparare a giocare da squadra, ero convinto di far bene perché ho visto come l’abbiamo preparata, in allenamento hanno dato tutto e io non so darmi una spiegazione. La mia squadra può giocar male, ma non esiste che la squadra di Gattuso non dà una scarpata, non prende un giallo perché non ci arrivan neanche, non dà l’anima, ci siamo messi in un frullatore e non tutti l’hanno capito. Ci meritiamo i pomodori». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

