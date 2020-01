Esclusi dalla discoteca perché sono di colore La denuncia di Muccino (Di domenica 19 gennaio 2020) Gabriele Muccino utilizza spesso i social per comunicare con i suoi tantissimi ammiratori ma stavolta ha deciso di sfruttare la potenza di Facebook per una denuncia. L'attore ha mosso gravi accuse di razzismo nei confronti di un locale del ravennate per presunti comportamenti irrispettosi nei confronti di suo figlio e degli amici."Ieri sera mio figlio è andato con due amici di colore nel locale #Hof di Ravenna Porto Fuori. Si è sentito dire sia dal buttafuori che da un addetto al locale che lui poteva entrare ma gli amici no", esordisce il regista, rivelando una fatto sgradevole che sarebbe accaduto nel noto locale della Riviera Romagnola. Stando al racconto dell'uomo, i ragazzi avrebbero comunque aspettato un po' fuori dal locale, in attesa che qualcosa si sbloccasse per riuscire a entrare e fare serata con i loro coetanei. Ma nonostante tutto così non è stato: "Dopo oltre un'ora di ... Leggi la notizia su ilgiornale

