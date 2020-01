Dramma in strada, malore mentre guida: muore giovane (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ stato colto da malore mentre era alla guida della sua auto ed è finito contro alcune automobili parcheggiate a bordo strada. Tragedia questa mattina a Casoria, popoloso comune a nord di Napoli, dove un giovane di circa 20 anni, Aldo Miranda, ha perso la vita mentre tornava a casa. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino in via Bonito e secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe stato causato da un malore che non ha lasciato scampo alla vittima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 20enne. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Casoria chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Sul corpo della vittima il pm di turno ha disposto ... Leggi la notizia su anteprima24

