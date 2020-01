Doppietta Cr7: la Juve batte di misura il Parma (2-1) e allunga in vetta (Di domenica 19 gennaio 2020) Senza brillare, ma con i soliti gioielli di Ronaldo in evidenza. La Juve batte un buon Parma allo Stadium e cerca di dare il primo strattone alla corsa scudetto, volando a +4 sull’Inter fermata sul pari oggi a Lecce. Decisiva la Doppietta di Cr7, intervallata dal momentaneo pareggio di Cornelius. Sarri si tiene stretti i tre punti, ma deve sudare più del previsto perché l’organizzazione del Parma crea più di un problema. Ritmi bassi, pochi strappi nel primo tempo: serve una giocata personale di Ronaldo (che gioca con Dybala, Ramsey alle spalle) per sbloccare la gara al 43′. Il portoghese attacca da sinistra, rientra, calcia e trova la deviazione decisiva di Darmian. La Juve apre il rubinetto, ma Ramsey si beve il raddoppio sparando sul palo il possibile 2-0. Appare il preludio a una discesa libera bianconera, e il pensiero si consolida a inizio ripresa quando ... open.online

