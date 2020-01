Compri un divano usato e ci trovi 43mila dollari. Cosa fai? Howard Kirby gli ha restituiti tutti (Di domenica 19 gennaio 2020) Succede in Michigan, negli Usa. Un uomo ha acquistato un divano usato e ha scoperto ben 43mila dollari nascosti nel cuscino. Non è un film, è una storia accaduta davvero che ha visto protagonista Howard Kirby il quale, solo dopo alcune settimane, si è accorto che sotto a quel cuscino c’era qualCosa: esattamente 43.170 dollari, come racconta la Cnn. Nonostante non avesse l’obbligo legale di restituire quel denaro, come riferito da un avvocato all’uomo, lui ha preferito riportarli comunque al legittimo proprietario: Kim Fauth-Newberry, la persona che aveva venduto il divano al negozio da cui Kirby lo aveva acquistato. This man found more than $43,000 in a couch he just bought and decided to track down the original couch owner to return the cash in full https://t.co/krE8o5SiAL pic.twitter.com/lf1DI6K4wE— CNN (@CNN) January 19, 2020 Il divano originariamente ... open.online

