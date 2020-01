Como, 17enne colpita da un cornicione: le sue condizioni (Di domenica 19 gennaio 2020) A Porlezza, in provincia di Como, una 17enne è stata colpita da un pezzo di cornicone staccatosi da un palazzo. La ragazza è stata trasportata d’urgenza al Niguarda di Milano, ma versa in condizioni critiche. Como, 17enne in gravi condizioni Nel pomeriggio di sabato 18 gennaio a Porlezza, una frazione di Como vicino al lago di Lugano, una giovane 17enne era appena uscita da un negozio del centro, in via Ceresio, quando dei pezzi di cornicione si sono staccati da un palazzo, colpendola in pieno. Ad accorgersi dell’incidente sono stati dei passanti che puntualmente hanno chiamato i soccorsi e i vigili del Fuoco per chiudere la zona sottostante al palazzo. Prognosi riservata L’Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un’ambulanza e un elicottero, decollato preventivamente da Como. La ragazza è stata trasportata d’urgenza al ... Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : Cornicione crolla sulla strada, grave 17enne nel Comasco - MediasetTgcom24 : Como, cade cornicione in strada: gravemente ferita una 17enne - qn_giorno : #Como Porlezza, crolla il cornicione: 17enne in fin di vita -