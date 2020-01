35enne travolto e ucciso nel Torinese, caccia al pirata della strada (Di domenica 19 gennaio 2020) Un pedone di 35 anni è stato travolto e ucciso alle porte di Torino. E’ caccia al pirata della strada. Posti di blocco in tutta la provincia. TORINO – Un pedone di 35 anni è stato travolto e ucciso alle porte di Torino nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2020. L’investimento, secondo le prime informazioni, è avvenuto nella periferia del capoluogo Torinese tra Stupinigi e Orbassano. La chiamata è arrivata da un passante ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte del giovane di origine kosovare. Il magistrato potrebbe autorizzare l’autopsia sul corpo della vittima per cercare di accertare le cause della morte. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo E’ stato aperto un fascicolo dalla Procura di Torino. I carabinieri hanno messo posti di blocco in tutta la provincia per cercare di individuare il pirata della ... Leggi la notizia su newsmondo

