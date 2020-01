Tre mesi in casa con il cadavere del fratello: macabro ritrovamento in Veneto (Di sabato 18 gennaio 2020) “Anche io non vedo mio fratello da tempo”: queste le parole con cui l’uomo, affetto da problemi mentali, ha accolto le forze dell’ordine, spinte a cercare la vittima su segnalazione dei servizi sociali del Comune. Il macabro ritrovamento è avvenuto a Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova, dove l’uomo di 71 anni è deceduto in … L'articolo Tre mesi in casa con il cadavere del fratello: macabro ritrovamento in Veneto NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

