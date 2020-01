Serena Enardu non commenta l’incontro tra Miriana Trevisan e Pago: la spiegazione sui social (Di sabato 18 gennaio 2020) Molti spettatori del Grande Fratello VIP, dimenticando quello che è successo qualche giorno fa tra Pago e Serena, si sono concentrati esclusivamente su quello che è accaduto nella puntata del 17 gennaio 2020. Addio eventuali ship e addio al tifo, poco, di chi avrebbe voluto rivedere Pago insieme a Serena. Dopo l’ingresso in casa di Miriana Trevisan i telespettatori sono impazziti per questa coppia e hanno iniziato a inviare tweets speranzosi per un eventuale ritorno di fiamma. Serena Enardu E L’ENTRATA IN CASA DI Miriana Trevisan PER Pago: NESSUN COMMENTO Ovviamente ci si aspettava che Serena Enardu, che ha dichiarato pubblicamente di essere ancora innamorata di Pago e di aspettarlo fuori dalla casa, commentasse in qualche modo. E invee Serena ha scelto ieri sera di non dire nulla sui social, anzi. Dopo la mezzanotte ha salutato tutti facendo capire che stava per ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

