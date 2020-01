Salto con gli sci: Dawid Kubacki si impone in gara-1 a Titisee-Neustadt davanti a Kraft e Kobayashi, 12° Geiger (Di sabato 18 gennaio 2020) Dawid Kubacki si conferma l’atleta più in palla del circuito in questo primo scorcio dell’anno solare 2020 e trionfa nella prima gara di Titisee-Neustadt, sede dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile 2019-2020. Per il polacco si tratta del terzo successo in carriera in Coppa del Mondo ma soprattutto del settimo piazzamento sul podio consecutivo (record assoluto per il movimento polacco), a testimonianza di una costanza di rendimento pazzesca che gli sta consentendo di rientrare definitivamente nella lotta per la Sfera di Cristallo. Kubacki ha sostanzialmente dominato la prova odierna, facendo registrare il miglior punteggio in entrambe le manche di gara e rifilando 6.4 punti al primo degli inseguitori grazie a due salti da 140.5 e 141 metri (punto HS fissato a 142 metri) praticamente perfetti anche dal punto di vista ... Leggi la notizia su oasport

- sportface2016 : Salto con gli #sci, sul trampolino di Titisee-Neustadt 2020 vince il padrone di casa #Kubacki -