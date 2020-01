O’ Malley sui cori a Gasperini: prendiamo tutto troppo sul serio, una partita è un rito primordiale (Di sabato 18 gennaio 2020) Nel suo consueto articolo sul Foglio Sportivo, Jack O’ Malley si sofferma anche sui cori dei tifosi viola contro Gasperini, al Franchi. E sulla risposta del tecnico dell’Atalanta in polemica con loro. O’ Malley scrive: “Io non sono di quelli che pensano che dato che un allenatore e un calciatore prendono tanti soldi devono starsene zitti e beccarsi qualunque insulto, penso anche che una partita di calcio allo stadio sia un grande rito collettivo e ha un che di primordiale, che gli stessi tifosi che insultavano la mamma di Gasperini a Firenze gli avrebbero chiesto una foto e fatto i complimenti incontrandolo in autogrill, penso che ci sia un gioco delle parti spesso mosso dall’istinto, quando si va allo stadio, che nei limiti della decenza molte cose che fuori non sarebbero concesse lì siano accettabili”. Niente giustificazione per gli insulti al tecnico ... Leggi la notizia su ilnapolista

Malley sui Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Malley sui